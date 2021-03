Der Zoo Augsburg öffnet ab Montag wieder

Der Zoo Augsburg öffnet wieder am Montag, den 8. März. Da es eine zahlenmäßige Besucherbeschränkung gibt ist der Zutritt nur möglich mit einem vorab gebuchten Online-Ticket für den gewünschten Besuchstag. Dies gilt auch für Jahreskartenbesitzer, Kindern unter 3 Jahren, Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung und Besucher mit Vorverkaufsticket.

Eine FFP2 Maskenpflicht gilt am Eingang, in den Toiletten, am Spielplatz und in Bereichen in denen der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

Die Tierhäuser sind geschlossen.

Die Zoogaststätte ist geschlossen.

Wegen der derzeitigen Beschränkungen durch die Vogelgrippe ist die begehbare Vogelvoliere leider nicht zugänglich.

Der Online Verkauf startet heute um 15 Uhr. Da die Zooöffnung von den aktuellen Inzidenzahlen abhängig ist, können nur Karten für die aktuelle Woche im Online Verkauf angeboten werden.