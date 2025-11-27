Derby-Wochenende und Neuzugang: ESV Kaufbeuren vor richtungsweisenden Tagen

Der ESV Kaufbeuren steht in der DEL2 vor einem intensiven Wochenende. Zwei Derbys innerhalb von 48 Stunden, ein vielversprechender Neuzugang und gemischte Nachrichten aus der Kabine sorgen für reichlich Spannung in der Wertachstadt.

Doppeltes Derby: Rosenheim zuhause, Ravensburg auswärts

Zum Auftakt empfängt die Mannschaft um Kapitän Bernhard Ebner am Freitagabend um 19:30 Uhr in der energie schwaben arena die Starbulls Rosenheim. Die Oberbayern reisen als Tabellenvierter an – ein knackiger Prüfstein für die Joker.

Am Sonntag geht es für den ESVK dann nach Oberschwaben. Um 18:30 Uhr wartet mit den Ravensburg Towerstars der aktuell zehntplatzierte DEL2-Konkurrent. Für Kaufbeuren sind die beiden Partien wichtige Gradmesser im eng umkämpften Tabellenfeld.

Tickets für die Heimspiele sind online unter tickets.esvk.de, in der ESVK-Geschäftsstelle, in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

Neuer Verteidiger: Jonny Tychonick verstärkt die Joker

Auf dem Transfermarkt hat der ESV Kaufbeuren erneut zugeschlagen. Mit Jonny Tychonick kommt ein zweikampfstarker und offensiv gefährlicher Verteidiger nach Kaufbeuren. Der 25-jährige Kanadier wechselt vom slowakischen Erstligisten HK Spišská Nová Ves, wo er in 18 Einsätzen drei Tore und sechs Assists erzielte.

Zuvor spielte der Linksschütze in Schweden bei Djurgårdens IF und feierte dort in der Saison 2024/25 die Meisterschaft in der zweiten Liga. Als zweitbester punktender Verteidiger seines Teams brachte er es auf starke 22 Scorerpunkte. Seine erste Profistation absolvierte Tychonick in der ECHL bei den Newfoundland Growlers – mit beeindruckenden 43 Punkten in 51 Spielen war er dort der punktbeste Defender seines Teams.

Der Kanadier soll heute Abend in Kaufbeuren eintreffen. Sofern alle behördlichen und lizenztechnischen Voraussetzungen erfüllt sind, wird Jonny Tychonick am Wochenende auch schon für den ESVK zum Einsatz kommen. Er wird die Rückennummer 20 tragen.

Tychonick gibt personellen Spielraum

Die Personallage bleibt angespannt. Sicher fehlen werden weiterhin Torhüter Daniel Fießinger, die Verteidiger John Rogl und Nico Appendino sowie Stürmer Joe Cassetti. Zudem ist Stürmer Alec Zawatsky angeschlagen.

Es gibt jedoch auch positive Nachrichten: „Torhüter Rihards Babulis ist heute wieder ins Eistraining eingestiegen.“ Ob er am Wochenende bereits einsatzfähig ist, entscheidet sich in den nächsten Trainingseinheiten.

„Neuzugang Jonny Tychonick wird, sofern alle behördlichen und lizenztechnischen Voraussetzungen erfüllt sind, am Wochenende auch schon sein Debüt für die Joker geben können.“

Noch offen ist, „ob und wenn ja, welche Förderlizenzspieler vom DEL-Kooperationspartner Red Bull München zur Verfügung stehen.“