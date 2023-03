Derb(y)e Watschen in der ersten Hälfte – FC Augsburg verliert verdient beim FC Bayern

In der ersten Halbzeit hatte der FC Bayern dem FC Augsburg eine Derb(y)e Watschen verpasst, die Niederlage der Schwaben ging deshalb voll in Ordnung.



Der FC Augsburg konnte in 2023 keinen Auswärtspunkt sammeln, daran sollte sich auch nach dem Derby beim FC Bayern nichts ändern. Nach dem Sieg im Hinspiel (1:0) begannen die Schwaben erneut mit einer mutigen Aufstellung und sorgten auch für das erste Ausrufezeichen der Partie. Kaum hatte die Partie nach einer Verzögerung wegen eines defekten Tornetzes begonnen, da lag der FCA auch schon mit 1:0 in Führung. Berisha hatte den französischen Nationalverteidiger Pavard im Strafraum vernascht, bevor er mit einem trockenen Flachschuss Sommer keine Abwehrchance ließ (2.).

Derb(y)e Watschen für den FCA

Der Treffer war allerdings kein Wirkungstreffer für die auf fünf Positionen im Vergleich zur Champions League-Gala gegen Paris veränderten Startelf des Meisters. Die Hausherren schüttelten sich nur kurz, um dann das Spiel nahezu nach Belieben zu dominieren. Bereits nach einer Viertelstunde war das Spiel gedreht. Nachdem Cancelo mit einem Schuss ins lange Eck für den Ausgleich gesorgt hatte, ließen die Münchener ein Sahnestück folgen. Der FCA konnte eine Freistoßflanke nicht verteidigen, die Mané per Fallrückzieher in die Mitte zum lauernden Pavard verlängern konnte.

Augsburg hatte der Dominanz der Hausherren kaum etwas entgegenzustellen, der Volleytreffer von Pavard, sowie das Tor von Sane kurz vor der Pause waren nur folgerichtig. Der FC Bayern verpasste den Gästen eine derbe Watschen, die schon zur Pause alle Träume vom Punktgewinn platzen ließ.

Besser, aber nicht gut genug

FCA-Coach Maaßen reagierte darauf mit einer ungewöhnlichen Aktion und wechselte zur Pause gleich viermal aus. Dieses Manöver sollte Wirkung zeigen. Nachdem de Ligt Maier im Strafraum der Bayern gefoult hatte, konnte Berisha die Gäste aus elf Metern noch einmal heranbringen (59.). Zu viel mehr sollte es an diesem Nachmittag aber nicht reichen. Die Roten übernahmen anschließend wieder das Zepter und konnten nach einer feinen Flanke von Cancelo durch Davies wieder den alten Abstand herstellen (74.). Augsburg zeigte zwar in der zweiten Halbzeit, dass mit mutigem und schnellen Umschaltspiel mehr drin sein kann, konnte den hochverdienten Bayern-Sieg aber (natürlich) nicht mehr in Gefahr bringen. Auch der späte Treffer von Cardona sollte daran nichts mehr ändern. Während München im Titelkampf vorlegen konnte, bleiben die Schwaben in diesem Kalenderjahr auswärts weiter ohne Fortune. Nun heißt es kommende Woche vor eigenem Publikum gegen Schalke zu punkten.

FC Bayern München: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt (83. Blind) – Cancelo, Kimmich, Davies (77. Mazraoui), Gnabr (71. Müller), Musiala (77. Grevenberch), Sané – Mané (71. Tel)

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny (46. Iago), Gouweleeuw, Bauer, Pedersen – Engels (46.Rexhbecaj), Baumgartlinger, Maier (77. Mbuku), Demirovic (46. Vargas) – Beljo (46. Cardona), Berisha

Tore: 0:1 Berisha (2.), 1:1 Cancelo (15.), 2:1 Pavard (19.), 3:1 Pavard (35.), 4:1 Sane (45.), 4:2 Berisah (60./FE), 5:2 Davies (74.), 5:3 Cardona (90. + 3)

Gelbe Karten: de Ligt | Pedersen

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)