Derbyparty und ein Rekordtorschütze | Augsburger Panther schlagen den Meister aus München

Der Rahmen war gesteckt, am Ende feierten die Augsburger Panther dann tatsächlich. Gegen den Meister aus München gewann der AEV mit 4:3. Als erster konnte sich Trevelyan in die Torschützenliste eintragen, er ist nun Augsburgs DEL-Rekordtorjäger.

Nach drei Niederlagen in Serie, darunter das 2:5 bei Schlusslicht Iserlohn, mussten die Augsburger Panther im bayerischen Derby gegen München dringend wieder punkten. Die Partie ließ sich dann auch gut an. Bereits in Spielminute 5 fälschte Trevelyan einen Rantakari-Schuss zum 1:0 ab. Es war ein besonderer Treffer, das Urgestein ist nun gleichauf mit Clublegende Moeser mit 144 Treffern DEL-Rekordtorschütze der Panther. Wenig später durfte er erneut jubeln, dieses Mal als Zuschauer. Nach einer tollen Aktion der beiden finnischen Angreifer schob Hakulinen ein (7.). Parkes konnte für München zwar wenig später verkürzen, Puempel stellte den alten Vorsprung aber noch im ersten Drittel wieder her.

Nach dem Seitenwechsel hatte der AEV gleich mehrfach die Gelegenheit im Powerplay davonzuziehen, ließ diese aber zu ungefährlich agierend liegen. Auch München hatte seine Chancen, scheiterte zumeist aber an Keller. Gegen DeSousa war aber auch der Augsburger Schlussmann chancenlos (30.). Die Schwaben hielten aber dagegen und hatten noch mehrere gute Situationen. Mit Esposito und im Nachschuss Puempel hatten die Hausherren gut fünf Minuten vor der zweiten Pause ebenfalls noch hochkarätige Chancen zum vierten Tor liegenlassen.

Noch mussten die Panther im seit Tagen ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion die Führung ein Drittel überstehen, ohne Erfolg. Vier Minuten war im Schlussabschnitt gespielt, als Parkes für das Team von der Isar ausgleichen konnte. Es sollte spannend bleiben, als der AEV fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl agieren musste, zitterte der Anhang. Die Kreutzer-Truppe überstand diese Situation und konnte so in der Schlussphase auf den zu ihren Gunsten entscheidenden Treffer hoffen. Und er sollte fallen. Die Augsburger waren nach einem intensiven Spiel reihenweise stehend Ko, doch Collins packte noch einmal alle Kräfte zusammen. Nach einem sehenswerten Lauf und einem Doppelpass mit Karjalainen netzte er gegen Allavena zum vielumjubelten 4:3-Endstand ein.

AEV: Keller, Endras– Southorn, Köhler, Sacher, Welsh, Schüle, Rantakari, Renner– Volek, Collins, Mitchell, Karjalainen, Trevelyan,Soramies, Elias, Oblinger, Andersen, Puempel, Esposito, Hakulinen

Tore: 1:0 Trevelyan (Rantakari/Hakulinen) 5., 2:9 Hakulinen (Southorn/Karjalainen) 7., 2:1 Parkes (Almquist/Hager) 10., 3:1 Puempel (Collins/Mitchell) 15., 3:2 DeSousa (Hager/Blum)30., 3:3 Parkes (Smith/Eder) 44., 4:3 Collins (Karjalainen) 59.

Schiedsrichter: MacFarlane, Huunius |Ondraschek, Römer Strafzeiten: Augsburg 12 – München 12

Zuschauer: 6179 ‚(ausverkauft)