Derbysieger! Basketballer von Ratiopharm Ulm besiegen die Tigers Tübingen

ratiopharm ulm schlägt in einem lange umkämpften Derby im Schlussviertel eiskalt zu und besiegt die Tigers Tübingen mit 99:84.

Derbyatmosphäre von den Rängen, viel Biss auf dem Parkett und eine umkämpfte Partie bis zum Schluss. Der erste Auswärtsauftritt der Ulmer besaß zahlreiche Attribute für ein echtes Basketballspektakel, mit anschließender Feier im Fanblock. Auf dem Statistikbogen über weite strecken die überlegenere Mannschaft, kämpfte sich der Aufsteiger aus Tübingen mehrfach aufopferungsvoll zurück ins Spiel, doch die Ulmer blieben im Schlussabschnitt eiskalt und sichern sich damit den Derbysieg. Heimspielwoche in der ratiopharm arena – der Auftakt im BKT EuroCup gegen Dolomiti Trento (DI 19.30 Uhr) und das Wiedersehen mit ALBA Berlin (SA 18.30 Uhr).

Lautstark und im orange-schwarz-weißen Konfettiregen wurde der Meister auf der ersten Auswärtsreise von seinen mitgereisten Fans meisterlich begrüßt. Zu Beginn mit schnellen Händen, konsequenter Reboundarbeit (12:3 (1.VT) und temporeichen Drives, wie die des jungen Point Guard Juan Nunez, starteten die Ulmer das erste Derby seit 2018 (7:12, 4.). Giftig und entschlossen in den eigenen Antworten drehten die Gastgeber über das starke Shooterhändchen von Aatu Kivimäki das Spiel, ehe sich Neuzugang Georginho De Paula per Slam-Dunk in der BBL erstmals zu Wort meldete (26:27-1.Viertel). Die zweiten zehn Minuten waren geprägt von viel hin und her, schnell ging es von Korb zu Korb und beide Teams fanden Lösungen über die Zone – sechs Führungswechsel die Konsequenz. Juan Nunez krachend zum Korb und Topscorer L.J. Figueroa für drei, leiteten mit zehn gemeinsamen Punkten einen 12:2-Lauf ihrer Mannschaft ein (38:48, 17.). Zwei schnelle Dreier und ein starker Drive von Go-to-Guy Jhivvan Jackson (24 Pkt) ließen die erarbeitete Führung bis zur Pause auf vier Zähler schmelzen (48:52).

Zurück auf dem Parkett drückten die Ulmer ohne Unterlass aufs Gaspedal. Die Tigers reagierten mit hoher Aggressivität und versuchten so ihr Revier zu markieren. Aus einer guten Switching-Defense heraus, provozierte die Mannschaft von Anton Gavel zahlreiche Ballgewinne, die die wohl größte Ulmer Stärke zurück ins Spiel brachte. In Fast-Break-Momenten blitzschnell, brachte Topscorer Figueroa per Alley-Oop auch erstmals die zweistellige Führung zurück (52:62, 23.). Und jedes Mal, wenn sich die Gäste etwas absetzen konnten, schlugen die Tübinger mit Jackson-Punkten schlagkräftig zurück (70:71). Im Schlussviertel lief der amtierende Meister wieder seine Umschaltaktionen und schlug nun endgültig und eiskalt zu. Schnelle Hände (5 Ballgewinne) brachten die Offensivmotoren noch einmal so richtig auf Hochtouren und die Ulmer zum 99:84-Derbyerfolg.