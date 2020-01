Am Freitagabend (20 Uhr) steigt das nächste Heimspiel der Memminger Indians vor sicherlich großer Kulisse. Zum Derby gegen den EV Füssen werden wieder rund 3000 Fans in der Maustadt erwartet. Die Indians wollen mit Neuzugang Steven Deeg ihre imposante Heim-Serie ausbauen.

Heimspiele der Memminger Indians sind zur Zeit wahre Eishockey-Feste. Bereits am vergangenen Samstag konnte der ECDC rund 2900 Zuschauer am Memminger Hühnerberg begrüßen. Kein Wunder, dass nun gegen den EV Füssen die 3000er-Marke anvisiert wird.

Die Gäste aus dem Ostallgäu kommen als eine der Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs in die Maustadt. Als Aufsteiger gestartet befindet man sich mittlerweile klar auf Play-Off-Kurs. Mit Siegen gegen satrke Teams ließ man mehrmals aufhorchen und scheint mittlerweile mehr als etabliert in der Liga. Das Star beim EVF ist dabei ganz klar das Team als ganzes. Trainer Andreas Becherer kann auf eine kompakte und kampfstarke Mannschaft zurückgreifen, Topscorer bei den Schwarz-Gelben ist Kontingentspieler Samuel Payeur. Der gefährlichste Defensivspieler ist Routinier Lubos Velebny, weitere Leistungsträger sind Kapitän Eric Nadeau, Dejan Vogl und Tobias Meier.

Steven vor Debüt

Bei den Indians gibt am Freitag Neuzugang Steven Deeg sein Debüt für den ECDC. Der Angreifer ist unter der Woche aus der Oberliga-Nord nach Memmingen gewechselt und soll im Sturm für Entlastung sorgen. Ansonsten dürfte Trainer Sergej Waßmiller auf die nahezu identische Aufstellung wie zuletzt bauen können, auch die Förderlizenzspieler aus Augsburg sind wieder einsatzbereit. Im bisherigen Saisonverlauf gab es in drei Begegnungen zwei Siege für die Rot-Weißen, ein dritter soll folgen. Die Indians bauen auf Unterstützung von den Rängen. Der Ticket-Verkauf läuft auf Hochtouren und lässt eine neue Rekordkulisse erwarten. Die Verantwortlichen raten dazu den Vorverkauf zu nutzen, gerade Sitzplätze werden an der Abendkasse kaum noch erhältlich sein. Das Spiel beginnt um 20 Uhr, ein Livestream über Sprade.TV wird angeboten.

mfr