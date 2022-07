Über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 kommt wie in den letzten Tagen weiterhin Gas auf dem Niveau von 40 Prozent der Maximalleistung an. Das teilte die Bundesnetzagentur am Dienstagmittag mit.

Für Mittwoch ist durch Russland eine Reduzierung der Liefermenge auf 20 Prozent angekündigt. Die Lage sei „angespannt“ und eine weitere Verschlechterung der Situation könne nicht ausgeschlossen werden, so die Bundesnetzagentur. „Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet“, hieß es.

Bislang werde sogar noch weiter eingespeichert. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 66,4 Prozent, der Füllstand des Speichers Rehden 38,6 Prozent. „Sollten die russischen Gaslieferungen über Nord Stream 1 weiterhin auf diesem niedrigen Niveau verharren, ist ein Speicherstand von 95 Prozent bis November kaum ohne zusätzliche Maßnahmen erreichbar“, so die Bundesnetzagentur. Von der Reduktion sei auch die Weitergabe von Gas in andere europäische Länder wie zum Beispiel Frankreich, Österreich und Tschechien betroffen.

Foto: Bojen im Meer, über dts Nachrichtenagentur