Deutlich mehr Baugenehmigungen für Wohnungen im Oktober

Im Oktober 2025 ist in Deutschland der Bau von 19.900 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte, waren das 6,8 Prozent oder 1.300 Baugenehmigungen mehr als im Oktober 2024.

Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 11,4 Prozent oder 1.700 auf 16.800. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,5 Prozent oder 400 auf 3.100.

Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2025 wurde in Deutschland der Bau von 195.400 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 11,2 Prozent oder 19.600 Wohnungen mehr als von Januar bis Oktober 2024.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 159.200 Wohnungen genehmigt, das waren 14,0 Prozent oder 19.600 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 16,6 Prozent (+5.300) auf 37.000. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 1,1 Prozent (-100) auf 10.600. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 104.100 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 13,2 Prozent (+12.100) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43,0 Prozent (+2.200) auf 7.400 Wohnungen.

In neuen Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 3.300 Wohnungen (-15,2 Prozent; -600) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über Gewerbeflächen.

Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 33.000 Wohnungen genehmigt – das waren 2,1 Prozent oder 700 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.