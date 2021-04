Deutlich weniger Impfungen an Karfreitag

Am Karfreitag haben viele Corona-Impfzentren Pause gemacht – in den Impfzahlen macht sich das deutlich bemerkbar. Laut RKI wurden am Freitag nur 147.000 Erstimpfungen durchgeführt, nach 193.000 am Donnerstag. Im Wochendurchschnitt sank die Zahl der täglichen Erstimpfungen laut RKI-Zahlen von rund 215.000 am Dienstag – dem bisherigen Spitzenwert – auf nunmehr 189.000 gesetzte Spritzen.

Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Eigentlich sollen in der laufenden 13. Kalenderwoche 3,8 Millionen Impfdosen ankommen, mehr als jemals zuvor innerhalb von sieben Tagen. Das würde für 270.000 Erst- und weitere 270.000 Zweitimpfungen reichen – pro Tag. Ob die Impfdosen wirklich wie geplant angeliefert wurden – dazu hat das Gesundheitsministerium noch keine Daten veröffentlicht.