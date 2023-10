Deutliche Niederlage für die BG Leitershofen/Stadtbergen – Kangaroos verlieren in Coburg

Die Auswärtspartie beim BBC Coburg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga am Samstag endete für die BG Leitershofen/Stadtbergen mit einer am Ende klaren 55:80 (33:40) Niederlage. Nach vier Spieltagen weisen die Kangaroos somit eine ausgeglichene Bilanz von je zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Tabelle auf.

Die Vorzeichen standen nicht besonders günstig für die Leitershofer. Neben dem verletzten Nicolas Lagerman musste sich auch Jermane Carter krankheitsbedingt abmelden, man fuhr also mit dezimiertem Kader nach Oberfranken. Die Coburger hatten hingegen ihr bestes Personal an Bord. Der Beginn der Partie verlief ausgeglichen, nach fünf Minuten führten die Gäste nach einem Dreier von Bernhard Benke sogar 9:7, eine Minute vor Ende des ersten Viertels stand es 15:15, ehe der BBC dann eine 21:17 Führung mit in die Viertelpause nahm. Diesem Rückstand liefen die Kangaroos in den zweiten zehn Minuten dann etwas hinterher, beim 31:34 (19. Minute) waren die Stadtberger noch in Schlagdistanz. Ähnlich wie im ersten Abschnitt markierten aber die Vestestädter wieder die letzten Punkte des Viertels und so stand es zur Halbzeit 40:33 zur Freude deren zahlreicher Fans. Das Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich. Die Kangaroos waren bemüht, versuchten alles, den Rückstand zu verkürzen, aber so richtig rund lief es eigentlich nicht mehr. Gut zu erkennen an den Trefferquoten von der Dreier- und der Freiwurflinie: Die Coburger trafen am Ende fünf Würfe jenseits der 6,75 Meter Linie mehr als die Leitershofer, scorten dazu mit 87% von der Freiwurflinie, während die BG hier bei mageren 53% hängen blieb, was überhaupt nicht der bis dato guten Saisonquote der BG in dieser Disziplin entsprach. Der Rückstand vor dem Schlussviertel wuchs noch einmal etwas an, mit beim Spielstand von 47:57 war zwar noch eine kleine Restchance da, das Blatt zu wenden. Dem sollte aber nicht so sein, auch weil die Kangaroos dieses Mal auch in der Verteidigung nicht an die Leistung der ersten drei Partien anknüpfen konnten. Die Coburger spielten die Partie souverän und gekonnt herunter und bauten ihren Vorsprung am Ende sogar noch deutlich aus.

Nächsten Sonntag (Spielbeginn 16.30 Uhr) steht dann das nächste Heimspiel gegen den TSV Breitengüssbach auf dem Programm. Sicherlich auch ein hartes Match, die Liga zeigt sich nach vier Spieltagen vom ersten bis zum letzten Platz enorm ausgeglichen.

BG HessingLeitershofen/Stadtbergen: Kuprat, Würmseher (4), Heinrich, Duarte (3), Benke (10), Westermeir (13), März (6), Theiß (5), Vanaclocha (8), Hanzalek (6).

Beste Werfer Coburg: Kuku (21), Kondrakov (18), Lorber (14),

Stimmen zum Spiel:

BG-Headcoach Emanuel Richter: „Glückwunsch an Coburg zu diesem verdienten Sieg. Das war unsere bisher mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Der Fokus war heute einfach nicht da, das entschuldigt auch das Fehlen von Jermane und Nico nicht. Zum ersten Mal in der Saison haben wir den Rebound verloren und gleichzeitig deren Guards nie wirklich stoppen können. Wir werden nun alle Fehler analysieren und müssen es dann am Sonntag gegen Breitengüssbach wieder besser machen. Dabei hoffen wir natürlich trotz der beiden Niederlagen wieder auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans“.

Stefan Goschenhofer, sportlicher Leiter der BG: „Man sieht, wie schnell das in dieser Liga geht mit Siegen und Niederlagen, da ist jede Woche fast alles möglich. Das Spiel in Coburg schmerzt etwas, wir arbeiten aber in Ruhe weiter wohlwissend, dass unser junges Team auch einen Entwicklungsprozess durchläuft“.