Deutlicher SPD-Rückstand in Mainz – Schweitzer geht auf CDU zu

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz deutet in den Hochrechnungen von ARD und ZDF alles auf eine Niederlage der SPD hin.

Laut den jüngsten Zahlen kommen die Sozialdemokraten im Durchschnitt auf 26,2 Prozent – ihr schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte. Stärkste Kraft wird die CDU mit im Schnitt 30,8 Prozent. Basierend auf Aussagen der Parteien vor der Wahl läuft alles auf eine Große Koalition mit CDU-Politiker Gordon Schnieder an der Spitze hinaus. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat den Christdemokraten bereits einen guten Kampf attestiert. „Es hat am Ende für uns nicht gereicht und wir werden eine ordentliche Regierung bilden, weil das das ist, was die Menschen in Rheinland-Pfalz verdient haben“, fügte er hinzu.

Mit etwas Abstand auf dem dritten Platz folgt in Mainz die AfD, die ihr Ergebnis mit im Schnitt 20 Prozent mehr als verdoppeln konnte. Die Grünen, die in Mainz derzeit noch Teil einer Ampelkoalition sind, landen mit 8,1 auf dem vierten Platz. Die FDP (2,2 Prozent) und die Freien Wähler (4,0 Prozent) fliegen aus dem Landtag. Die Linke schafft es mit 4,4 Prozent wohl ebenfalls nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. Die Sonstigen kommen zusammen im Schnitt auf 4,6 Prozent.