Freitag, Oktober 17, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Deutsche Bank erwartet Wettbewerbsnachteil durch US-Deregulierung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Deutsche Bank warnt wegen der geplanten Lockerung der Bankenaufsicht in den USA vor Nachteilen für europäische Geldhäuser. “Wir sehen grundsätzlich die Gefahr von Wettbewerbsnachteilen für alle europäischen Banken, wenn die EU nicht auf den Deregulierungstrend in den USA reagiert”, sagte Paul Maley, der interimistische Amerika-Chef des Instituts, dem “Handelsblatt” in Washington.

Deutsche Bank-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir beobachten bereits heute, dass größere überregionale US-Banken anfangen, großzügiger Kredite zu vergeben, zumal die Zinsen im Dollarraum sinken”, sagte Maley. “Wenn die größten US-Banken ihre Bilanzen durch regulatorische Erleichterungen noch effizienter nutzen können und dies in großem Stil quer durch viele Geschäftsfelder tun, hätte das natürlich Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation – zunächst in den USA, aber dann auch international.”

Nach Berechnungen der Beratungsgesellschaft Alvarez and Marsal müssen US-Banken wegen der Deregulierung künftig im Schnitt 15 Prozent weniger Eigenkapital als Sicherheitspuffer vorhalten.

Auch Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp forderte deshalb ein Umdenken in Europa, besonders bei der Umsetzung der global beschlossenen Basel-III-Kapitalregeln. “Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht zu viele neue regulatorische Vorgaben einführen”, sagte sie in Washington. “Beim bestehenden Rahmenwerken darf es nicht nur um Vereinfachungen gehen, in einigen Bereichen brauchen wir auch Deregulierung.”

