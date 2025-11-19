Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Deutsche Bank plant mit weniger Krediten für privaten Wohnungsbau

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Deutsche Bank plant Kürzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. “Es gibt Unterbereiche, in denen wir im Verhältnis zur Wertschöpfung zu groß dimensioniert sind”, sagte Vorstandschef Christian Sewing dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe). Dort wolle die Bank ihren Kapitaleinsatz zugunsten rentablerer Aktivitäten reduzieren.

“Das gilt etwa für die Konsumentenfinanzierung und auch für Teile der privaten Baufinanzierung in Deutschland – beides wird es weiterhin geben, aber in geringerem Umfang”, sagte Sewing. “Ein anderes Feld, auf dem wir optimieren wollen, ist die Handelsfinanzierung”, ergänzte der Vorstandschef des größten deutschen Kreditinstituts. Handelsfinanzierung bleibe zwar “absoluter Kernbestandteil des Angebots” der Bank. Sein Volumen sei “gemessen an anderen globalen Banken aber sehr hoch”.

Die Vergütung innerhalb der Bank soll sich nach Vorstellung Sewings künftig stärker am Mehrwert für Aktionäre, dem Shareholder Value Added, orientieren. “Wir wollen den Mehrwert für Aktionäre steigern, auch um unsere Ausschüttungsquote wie angekündigt von 50 auf 60 Prozent zu erhöhen”, sagte Sewing. Das solle sich auch in den Vergütungszielen widerspiegeln. “Bislang haben wir den Aktionärsmehrwert dort nicht abgebildet, künftig wollen wir ihn dort verankern.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

