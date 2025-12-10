Newsletter
Deutsche geben rund 500 Euro für Weihnachtsgeschenke aus

Die Deutschen planen, in diesem Jahr durchschnittlich 502 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Das ergab eine Umfrage der FOM Hochschule, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Besonders auffällig sind die Unterschiede im Konsumverhalten zwischen den Generationen und Geschlechtern.

Deutsche Geben Rund 500 Euro Für Weihnachtsgeschenke AusWeihnachtsschmuck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Während die Generation X (45 bis 60 Jahre) mit 598 Euro am meisten investiert, gibt die Generation Z (18 bis 28 Jahre) nur 270 Euro aus. Männer planen, 590 Euro für Geschenke einzuplanen, während Frauen 416 Euro ausgeben wollen. Der wissenschaftliche Leiter der Umfrage, Oliver Gansser, sagte, dass wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Lebensphase das Konsumverhalten stark beeinflussen. “Während ältere Generationen in der Regel finanziell flexibler agieren können, setzt die Generation Z spürbar stärker auf ein begrenztes Budget.”

Beim Geschenkekauf dominiert der Online-Handel: 67 Prozent der Befragten kaufen ihre Geschenke online, etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) kauft auch im stationären Handel ein. Besonders die jüngeren Generationen bevorzugen das digitale Einkaufen.

Bücher stehen mit 64 Prozent an erster Stelle der beliebtesten Geschenke. Ebenfalls gefragt sind Präsente aus den Bereichen Reisen und Freizeitaktivitäten wie etwa Konzertkarten (51 Prozent), Essen, Getränke und Feinkost (50 Prozent) sowie Spielwaren und Gaming (47 Prozent). Weniger im Trend liegen in diesem Jahr Gutscheine (27 Prozent), Geldgeschenke (25 Prozent) und Smartphones (16 Prozent). Beschenkt werden vor allem Partner (70 Prozent), Kinder (62 Prozent) und Eltern (61 Prozent). Mehr als ein Viertel der Befragten gibt an, sich an Weihnachten auch selbst zu beschenken.

