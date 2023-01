Die deutschen Handball-Nationalspieler geben sich vor dem WM-Start am 13. Januar gegen Katar kämpferisch. DHB-Kapitän Johannes Golla sieht sein „persönliches Ziel“ im Erreichen der K.O.-Runde. Auch Torhüter Andreas Wolff will die Qualität des Kaders nicht schmälern. Die „geschaffene Basis“ soll Grundlage für einen Wiederaufstieg in „die Weltspitze“ werden, sagte der Keeper dem SID. Die WM-Generalprobe hat das DHB-Team gegen Island (33:31) erfolgreich gemeistert.