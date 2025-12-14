Deutsche Handballerinnen verpassen WM-Titel gegen Norwegen

Deutschland ist im WM-Finale der Handball-Frauen in Rotterdam knapp an Norwegen gescheitert.

Finale der Handball-WM der Frauen zwischen Deutschland und Norwegen am 14.12.2025, Joel Marklund/Bildbyran/ddp/Sipa via dts Nachrichtenagentur

In einem hart umkämpften Spiel setzte sich das norwegische Team letztlich mit 23:20 durch und sicherte sich den Titel. Die Partie war geprägt von starken Abwehrreihen auf beiden Seiten und einer herausragenden Leistung der norwegischen Torfrau Katrine Lunde, die nach dem Finale ihre Nationalmannschaftskarriere beenden will.

Das deutsche Team, das mit einer beeindruckenden Siegesserie ins Finale eingezogen war, zeigte ebenfalls eine starke Leistung. Besonders die Abwehrarbeit der Deutschen war bemerkenswert, da sie es schafften, die norwegische Starspielerin Henny Reistad über weite Strecken des Spiels in Schach zu halten. Dennoch gelang es Norwegen, in den entscheidenden Momenten die Oberhand zu gewinnen und das Spiel für sich zu entscheiden.