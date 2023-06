Deutsche Hoffnungen bei Wildwasser Sprint-WM am Eiskanal gut im Rennen

Spannung pur brachten die Qualifikationsläufe der Weltmeisterschaft im Wildwasser Sprint auf dem Eiskanal in Augsburg. Geringste Zeitabstände entschieden über Weiterkommen oder Ausscheiden in den Rennen um die Medaillen.

So reichte Janosch Suelzer im C1 ein Vorsprung von 2/100 Sekunden zum Einzug in das Finale. Insgesamt werden zehn deutsche Starterinnen und Starter in den Endläufen am Sonntag dabei sein.

Als Vorlaufschnellster im ersten Durchgang hatte sich Yannick Lemmen mit der Tagesbestzeit von 60.00 Sekunden die Startberechtigung erkämpft. Ihm folgte im zweiten Lauf Joshua Piaskowski als Zweiplatzierter.

Bei den Damen im K1 konnte sich im ersten Lauf Jil Sophie Eckert für das Finale qualifizieren. Im zweiten Rennen schafften auch Sabine Füsser und Birgit Simon den Sprung unter die 15 Bestplatzierten, die am Endlauf teilnehmen dürfen.

Neben Normen Weber, der sich ebenfalls im ersten Durchgang seinen Platz im C1 Finale sichern konnte, werden in diesem auch Tim Heilinger und Janosch Sülzer die deutschen Farben vertreten.

Schließlich startet im C1 Endlauf der Damen Franziska Gawehn, die sich knapp behaupten konnte.

Damit sind von dem 15-köpfigen deutschen Aufgebot in den Einzeldisziplinen in den Finalläufen noch neun Damen und Herren mit von der Partie, wobei die eine oder andere Medaille durchaus im Bereich des Möglichen ist.

Das gilt auch für die Canadier Zweier, einer Bootsklasse, die im Kanuslalom aus dem Programm gestrichen wurde, während sie im Wildwasser Sprint noch gefahren wird. Bei den Damen werden Sabrina Barm / Constanze Feine im Kampf um die Medaillen dabei sein. Bei den Herren gehen die Mitfavoriten Normen Weber / Tim Heilinger ebenso an den Start wie Moritz Lipperheide / Ole Schwarz und Roman Wirtz / Janosch Sülzer.

Die Finals in den Einzeldisziplinen und im C2 gehen am Sonntag, 11.06., von 10.00 bis 12.30 Uhr über die Bühne. Von 14.00 bis 15.30 Uhr folgen dann die Teamrennen. Dann gehen für jede Nation die drei stärksten Fahrerinnen und Fahrer gemeinsam an den Start. Die Siegerehrungen für alle Bootsklassen folgen um 16.00 Uhr.