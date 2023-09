Deutsche Marokko-Urlauber von Erdbeben bislang kaum betroffen

Von den verheerenden Erdbeben in Marokko sind deutsche Pauschalurlauber nach jetzigem Stand kaum betroffen. Ein Sprecher des Deutschen Reiseverbands (DRV) sagte dem „Tagesspiegel“, dass alle Reisenden in dem betroffenen Gebiet wohlauf seien, betroffen seien einige hundert Reisende mit Pauschalreiseveranstaltern. Vereinzelt seien leichte Schäden an Hotels zu verzeichnen.

Hotel in Marokko (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Dies ist eine Momentaufnahme mit Stand vom Wochenende“, sagte der DRV-Sprecher. Der Reisekonzern DER-Touristik bietet allen Kunden, die bis einschließlich Freitag von Deutschland nach Marrakesch fliegen wollten, eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung aufgrund der Prognose von Nachbeben an: „Gästen in Marrakesch, die vorzeitig abreisen möchten, bieten wir frühere Rückreise-Möglichkeiten an“, sagte eine Sprecherin der Rewe-Tochter dem „Tagesspiegel“. Der Reiseveranstalter Tui steht nach eigenen Angaben in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden und Partnern und bewertet die Situation permanent.

Falls Kunden eine Reise umbuchen oder stornieren wollen, sucht die Tui nach individuellen Lösungen, heißt es auf Anfrage der Zeitung.