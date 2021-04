Deutsche Reiseziele für Sommerurlaub deutlich gefragter

Die Mehrheit der Deutschen plant einen Sommerurlaub in der Heimat. Das geht aus einer Auswertung des Online-Ferienhausvermittlers „HomeToGo“ hervor, über die die „Welt am Sonntag“ berichtet. 57 Prozent aller Suchanfragen auf dem Portal für Juli und August entfielen auf Reiseziele innerhalb Deutschlands.

Das ist ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders beliebte Ziele sind demnach die Nord- und Ostseeküste, aber auch Bayern, die Mecklenburgische Seenplatte und Rügen. Jeweils rund zehn Prozent der Nutzer suchten nach Orten in Kroatien und Italien, den Plätzen zwei und drei im Ländervergleich. Auch wollen die Deutschen ihren Urlaub mit Abstand verbringen. Nur etwa jeden Achten Bundesbürger zieht es laut „HomeToGo“ in eine Stadt. Mehr als jeder Dritte will stattdessen in die Wälder und Berge, jeder Zweite ans Meer. Für die Auswertung analysierte „HomeToGo“ rund 15 Millionen Suchanfragen zwischen 1. Januar und 29. März mit Check-In-Zeiten im Juli und August und befragte 300 Nutzer. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), blickt optimistisch auf die anstehende Urlaubssaison im Sommer. „Wir erwarten für Deutschland bis Ende Juni die Lieferung von knapp 80 Millionen Impfdosen und verbessern kontinuierlich unsere Teststrategien“, sagte Bareiß der „Welt am Sonntag“. Und weiter: „Deshalb bin ich davon überzeugt, dass Reisen auf alle Fälle in Deutschland und Europa wieder einfacher und sicherer möglich sein werden.“ Die Menschen wollten endlich wieder raus.

Es sei allerdings unumgänglich, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen weiter aufrechtzuerhalten. Der Tourismusbeauftragte fordert, sich wie bei der Festlegung von Risikogebieten dabei nicht allein auf die Inzidenzwerte zu fokussieren. „Wichtig ist, dass wir wegkommen von den Quarantäneregeln und das Testen eine größere Rolle spielt“, sagte Bareiß.