Dienstag, Dezember 16, 2025
Deutscher Film “In die Sonne schauen” in Oscar-Vorrunde

Der deutsche Oscar-Kandidat “In die Sonne schauen” hat es auf zwei Shortlists für die 98. Oscar-Verleihungen geschafft.

Deutscher Film &Quot;In Die Sonne Schauen&Quot; In Oscar-VorrundeLea Drinda spielte Erika in “In die Sonne schauen” (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der Kategorie “Internationaler Film” tritt “In die Sonne schauen” gegen “Belén” (Argentinien), “The Secret Agent” (Brasilien), “It Was Just an Accident” (Frankreich, deutscher Titel: “Ein einfacher Unfall”), “Homebound” (Indien), “The President`s Cake” (Irak), “Kokuho” (Japan), “All That`s Left of You” (Jordanien), “Sentimental Value” (Norwegen), “Palestine 36” (Palästina), “No Other Choice” (Südkorea), “Sirat” (Spanien), “Late Shift” (Schweiz), “Left-Handed Girl” (Taiwan) und “The Voice of Hind Rajab” (Tunesien) an.

Zudem ist “In die Sonne schauen”, der im englischsprachigen Raum den Titel “Sound of Falling” hat, im Rennen für den Oscar für die beste Kamera. In dieser Kategorie ebenfalls nominiert sind “Ballad of a Small Player”, “Bugonia”, “Die My Love”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Nouvelle Vague”, “One Battle after Another”, “Sentimental Value”, “Sinners”, “Sirat”, “Song Sung Blue”, “Train Dreams” und “Wicked: For Good”.

