Deutscher in Ägypten an Coronavirus gestorben

In Ägypten ist am Sonntag erstmals ein deutscher Staatsbürger nachweislich an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Bei dem Patienten handele es sich um einen 60 Jahre alten Mann, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit. Das Virus sei am 7. März in einem Krankenhaus in Hurghada am Roten Meer bei dem Deutschen diagnostiziert worden.

Hurghada (Ägypten), über dts Nachrichtenagentur

Vor seinem Tod habe der Mann hohes Fieber und Atemprobleme gehabt. Medienberichten zufolge war der Mann vor einer Woche nach Ägypten eingereist. In Deutschland selbst gab es bisher trotz zahlreicher bestätigter Infektionen mit dem Coronavirus keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit.