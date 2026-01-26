type here...
Deutscher in Partyzug sexuell übergriffig – Festnahme in Rosenheim
Bundespolizei München
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 24. Januar, hat die Bundespolizei am Rosenheimer Bahnhof einen deutschen Staatsangehörigen festgenommen, der in einem Partyzug von Kitzbühel nach Ingolstadt unterwegs war. Der Mann soll auf Höhe von Kiefersfelden eine Frau unvermittelt sexuell belästigt haben.

Zwischenfall im Partyzug

Der Organisator des Sonderzugs, der ebenfalls anwesend war, informierte die Polizei, nachdem mehrere Partygäste einen Vorfall meldeten. Ein Mann habe auf der Zugtanzfläche eine Mitreisende belästigt und ihr plötzlich in den Schritt gefasst. Als die Frau ihn aufforderte, damit aufzuhören, reagierte er anscheinend aggressiv.

Eingreifen der Bundespolizei in Rosenheim

Beim Halt am Rosenheimer Bahnhof wurde der Mann von der Bundespolizei in Empfang genommen. Auf den Vorfall angesprochen, erklärte er, sich an nichts erinnern zu können. Nachdem die Aussagen der Geschädigten und der Zeugen aufgenommen wurden, konnten diese ihre Reise fortsetzen. Der offenbar alkoholisierte Beschuldigte durfte nicht weiterreisen und wurde zur örtlichen Inspektion gebracht.

Bedingungen für die Freilassung

Einige Stunden später konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Die Rosenheimer Staatsanwaltschaft hatte jedoch angeordnet, eine Sicherheitszahlung von 1.100 Euro für das bevorstehende Strafverfahren zu hinterlegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

