Deutscher Meister startet mit Heimsieg – Ulmer Basketballer gewinnen Eröffnungsspiel gegen Chemnitz

In einer umkämpften Partie gewinnen die Basketballer von ratiopharm ulm vor ausverkauften Rängen (6000 Zuschauer) das Eröffnungsspiel der easyCredit-BBL mit 90:85.

Bereits zum Einlass war eine große Euphoriewelle in der ratiopharm arena wahrzunehmen. Der Stehblock war auf Anhieb komplett gefüllt und bereit für den historischen Abend. Das erste Highlight gab es dann 15 Minuten vor Tip-Off zu bestaunen – die BBL startete die Saison mit einer sehenswerten Zeremonie, in der eine spektakuläre Lasershow die Zuschauer auf die neue Spielzeit einstimmte. Zudem wurde unser Kapitän Tommy Klepeisz zum beliebtesten Spieler der abgelaufenen Saison (Pascal Roller Award) gewählt, leitete damit das erste Uuulmer Echo in der Halle ein. Gemeinsam mit dem neuen Einlauftrailer wurde das Meisterbanner unter das Hallendach gezogen und die Mannschaft wurde frenetisch auf dem Parkett begrüßt – wie es für einen deutschen Meister gehört. Die Uuulmer starteten angetrieben von der erzeugten Energie rasant in das Auftaktspiel und zündeten sowohl offensiv als auch defensiv ein echtes Feuerwerk ab. Dabei hervorzuheben: das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinn, was häufig zu einfachen Punkten führte. Dieses enorme Tempo konnte das Team von Anton Gavel allerdings nicht über die gesamte erste Hälfte zeigen, ließ Mitte des zweiten Viertels etwas abreißen. Dennoch ging es mit einer neun Punkte Führung in die Halbzeitpause (51:42, HZ). Im dritten Viertel entwickelte sich die Partie zu einer Defensivschlacht und beide Teams hatten Probleme, in vielversprechende Positionen zu kommen – insgesamt fielen in dem Abschnitt nur 29 Punkte. Dann fanden die Uuulmer offensiv wieder in Spur, trafen besser von außen, attackierten wie bereits in Halbzeit eins mehrfach und entschlossen die Zone. Am Ende traf das Team rund um Distanzschütze Dakota Mathias (3er – 3/6) 50% von jenseits der Dreipunktelinie (8/16). Die Uuulmer gaben das Spiel nicht mehr aus der Hand, obwohl es am Ende nochmals eng wurde.

Trainer Anton Gavel stellte mit Tommy Klepeisz, Karim Jallow und Robin Christen drei Spieler in die Starting Five, die bereits in der Meistersaison häufig von Beginn auf dem Feld standen. Sie wurden von unserem spanischen Juwel Juan Nunez und Neuzugang Trevion Williams komplettiert. Für die ersten Punkte sorgte unser Energizer Karim Jallow, der erst von der Freiwurflinie und dann in der Zone erfolgreich war (4:4, 3.). Die Uuulmer präsentierten sich defensiv von Beginn an sehr aggressiv, erlaubten den Gästen wenig freie Abschlussmöglichkeiten. In der Offensive fand man immer wieder mit schönen Pässen den Weg in die Zone. So erzielte das Team alle bisherigen Korberfolge per Korbleger (12:12 5.). Erst erzielte LJ Figueroa von der Bank kommend den ersten Dreier der neuen Saison und dann zeigte Jallow seine Qualitäten – in seiner Paradedisziplin „Fastbreak“ schloss er erst mit exzellenter Athletik per Dunk und dann mit Korbleger ab, zwang die Gäste mit einem 7:0 Lauf zur ersten Auszeit (Jallow 8 Punkte). Der junge Spielmacher Tobias Jensen zeigte dann flinke Hände in der Abwehr, mündete dies dann im Umschaltspiel in die nächsten Punkte um und vollendete den 13:0 Lauf (25:15, 8.). Am Ende des ersten Viertels wies das Team von Anton Gavel beinah perfekte Wurfquoten auf (2er 10/13 – 77%, 3er 3/4 75%). Auch das zweite Viertel begannen die Uuulmer energisch, schalteten nach Ballgewinn weiterhin schnell um – 10 Punkte resultierten bereits aus dem Fastbreak. In der Phase zeigte der junge Franzose Pacome Dadiet sein Potenzial. Das Talent ließ es krachen und markierte sechs Punkte nacheinander (39:28, 13.). In der Folge nahm das Spieltempo ab – es entwickelte sich zu einer defensiv geprägten Partie. Das Momentum ergriffen dann die Gäste und starteten einen 8:0 Lauf, verkürzten den Rückstand und Gavel sah sich gezwungen, die Auszeit zu nehmen (41:36, 17.). Danach wachten die Männer im orangenen Dress auf, gingen mit einem 7:2 Lauf in die Halbzeitpause (51:42, HZ.).

Beide Mannschaften hatten zunächst Schwierigkeiten, zu erfolgreichen Abschlüssen zu kommen. Es waren die Gäste, die in der Folge bessere Lösungen fanden und mit einem 8:2 Lauf den Rückstand verkürzten (57:54, 26.). Dann brillierte Nico Bretzel in einer Sequenz: Zuerst setzte sich das Eigengewächs kraftvoll unter dem Korb durch, erzielte die Punkte und räumte dann unter dem eigenen Brett mit einem Monsterblock auf. In der schwierigen Phase war es allen voran Bretzel, der dagegenhielt. Er avancierte mit 13 Punkten zwischenzeitlich zum Ulmer Topscorer (64:58, 30.). Scharfschütze Dakota Mathias begann das entscheidende Schlussviertel mit einem irren Dreier und Dadiet testete mit einem Slamdunk erneut die Korbanlage in der ratiopharm arena. Die Partie nahm wieder deutlich an Fahrt auf, beide Teams zeigten sich verbessert von außen, aber vor allem Mathias fühlte es und versenkte den nächsten Dreier (78:68, 33.). In den nächsten Minuten verloren beide Mannschaften durch viele Unterbrechungen den Spielfluss und sammelten meist an der Freiwurflinie die Punkte. Dann gab es wieder Uuulmer Basketball par excellence zu sehen: Trevion Williams klaute den Ball, passte diesen weiter und Karim vollendete dann erneut athletisch (83:70, 27.) Am Ende gaben sich die Gäste nicht auf. Im Gegenteil: Mit einem 10:0 Lauf kamen die Sachsen wieder auf drei Punkte ran und erzeugten Spannung. Die Gäste hatten dann mit wenigen Sekunden auf der Uhr die Chance zum Ausgleich – aber Kapitän Tommy Klepeisz fuhr mit einem Steal und den anschließenden Freiwürfen das Spiel nach Hause.