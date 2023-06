Deutscher Meister | Ulmer Basketballer sichern sich vor eigenem Publikum den Titel

ratiopharm ulm ist auf dem Thron des deutschen Basketballs. Mit dem 74:70-Erfolg machen die Ulmer den einmaligen und historischen Play-Off Run perfekt und sichern sich den ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Der neue Basketball Champion heißt ratiopharm ulm. Freude, Tränen, Emotionen – am Ende gab es kein Halten mehr. Erst den amtierenden Meister, dann den aktuellen Pokalsieger und nun auch den Sieger der Basketball Champions League geschlagen. Ein Run, der seines gleichen sucht. Erstmalig holt ein Siebtplatzierter der Hauptrunde am Ende den Titel. Ein Abend voller Superlative, seht selbst:

Dieselbe Energie wie beim letzten Aufeinandertreffen, brachte Karim Jallow mit der ersten Aktion und einem AndOne aufs Parkett – ermöglichte seinem Team den besseren Start (7:2, 2.). Doch die Bonner fanden diesmal früher ins Spiel und brachten sich in Schlagdistanz. Eine Antwort hatten die Ulmer Shooter Yago Dos Santos und Brandon Paul von außen parat. Wie zu erwarten, drückten beide wieder enorm aufs Tempo, entsprechend hitzig die Gangart. Bei hoher Intensität und gutem offensiven Rhythmus folgte ein Kopf and Kopf-Rennen bis Minute zwölf, ehe die Ulmer Scharfschützen loslegten. Erst Tommy Klepeisz, dann Yago mit feinem Händchen für den 9:0-Lauf (36:27, 14.). Starke Defensivsequenzen erschwerten den Weg durch die Zone und zwangen die Gastgeber zum kurzzeitig erfolglosen Wurf von außen. Ran ging es für Bonn mit viel Durchschlagskraft eben zum Korb, doch die Führung hielt und so ging es beim Stand von 43:41 in die Pause.

Zurück auf dem Feld ging es auf hohem Intensitätslevel munter weiter. Die beiden Defensiven machten es schwer in gute Abschlusspositionen zu kommen, doch der Ulmer Rhythmus für Zählbares kam ordentlich ins Stocken. Äußerst hart hatte die Mannschaft von Anton Gavel zu kämpfen, um Punkte aufs Scoreboard zu bekommen. Viel Zugriff erlaubten nur vier Punkte zu Beginn der zweiten Hälfte (47:54, 26.). Entlastung gabs im Schlussviertel und das ganz im brasilianischen Stil. Über schnelle Umschaltsituationen und den Wurf von außen sorgte Yago unter dem lautstarken Aufschrei des Publikums erst für den Ausgleich und dann die Führung (61:59, 33.). Getragen vom flinken Point Guard ging es schnell in den Ballvortrag, clevere Hände sorgten für wichtige Stopps und nun voll zurück im Spiel brachte ein sage und schreibe 18:0-Lauf die Wende (69:59, 36.). Über Bonns TJ Shorts ging es für Bonn wieder heran. Doch mit Biss und dem endgültigen Siegeswillen ließ sich die Mannschaft diesen historischen Wahnsinn, der nach der Schlusssirene ausbrach, nicht mehr nehmen. Neuer deutscher Basketball Champion ratiopharm ulm.

Ulms Head Coach Anton Gavel: „Wir haben das Momentum in den Playoffs erreicht, haben die besten drei Mannschaften geschlagen und somit kann man mit Recht sagen, dass wir verdient die Meisterschaft gewonnen haben. Unglaublichen Respekt und Dank an die Spieler, an die Betreuer, besonders an Andi Klee, der das leider nicht miterleben kann. Aber auch vor allem an die Office Mitarbeiter und alle im Verein – der erste Titel bedeutet enorm viel. Ich denke, da auch an die Familie von allen Spielern, die viel zurückstecken mussten. Wir sind jetzt einfach nur unfassbar glücklich und stolz – Glückwunsch an alle.“