Deutschland blamiert sich gegen Spanien – 0:6

Am 6. Spieltag in der Nations League hat sich Deutschland gegen Spanien bis auf die Knochen blamiert – 0:6 lautete der Endstand am Dienstagabend. Die Spanier Álvaro Morata (17.), Ferrán Torres (33., 55. und 72.), Rodri (38.) und Mikel Oyarzabal (89.) erzielten spielend leicht die Treffer, während die Deutschen eklatante Leistungsschwächen in der Defensive zeigten und im Grunde die ganze Zeit nur hinterherrannten. Einziger deutscher Spieler mit guter Leistung war wieder einmal Manuel Neuer, der in seinem Rekordspiel als Nationaltorhüter mit großartigen Paraden tatsächlich noch Schlimmeres verhinderte.

Weiblicher Fußballfan, über dts Nachrichtenagentur

Die parallel in derselben Nations-League-Gruppe angesetzte Partie zwischen der Ukraine und der Schweiz war von der UEFA abgesagt worden, nachdem der Luzerner Kantonsarzt Quarantäne für das ukrainische Team angeordnet hatte, und soll auch nicht nachgeholt werden. Die UEFA-Disziplinarkommission will über die Wertung des Duells entscheiden. In der Tabelle dürfte Deutschland damit der zweite Rang nicht zu nehmen sein, die Spanier sind Tabellengewinner.