Deutschland Cup | Augsburger Panther Köhler vor Nationalmannschaftsdebüt

Bundestrainer Harold Kreis hat 29 Spieler für den Deutschland Cup 2023 berufen. Zwei Spieler der Augsburger Panther sind dabei.

Der Kader setzt sich aus Spielern aller 14 DEL-Klubs zusammen, zudem stoßen Tobias Rieder (Vaxjö/ SWE), Marc Michaelis (Zug/ SUI) und Tobias Fohrler (HC Ambri Piotta/ SUI) hinzu.

Vier Akteure sind zum ersten Mal bei einer A-Maßnahme des DEB dabei: Leon Hungerecker (Nürnberg), Nicolas Appendino, Lukas Kälble (beide Bremerhaven) sowie Mick Köhler (Augsburg).

Neben Bundestrainer Harold Kreis, Alexander Sulzer und Pekka Kangasalusta wird der Coaching Staff ergänzt durch Marian Bazany (Assistenztrainer) sowie Siniša Martinović (Torwarttrainer). Zudem ist Development Coach Patrick Reimer für die ersten gemeinsamen Trainingstage dabei.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben eine große Resonanz in den Gesprächen mit den Spielern und Freude über die Einladungen bemerkt. Insgesamt haben wir eine vielversprechende Mischung im Kader für den Deutschland Cup 2023. Neben einigen Silbermedaillengewinnern, die sich erneut beweisen wollen, sind Spieler dabei, die in der Liga einen guten Eindruck hinterlassen haben. Dazu gehören auch bekannte Kräfte, die bei der vergangenen WM nicht mit dabei sein konnten und mit uns in Landshut den Cup-Sieg des Vorjahres verteidigen wollen. In Abstimmung mit den Klubverantwortlichen werden einige etablierte Nationalspieler aufgrund der Belastungen und bisherigen Einsatzzeiten im Saisonverlauf geschont. Die Vorfreude auf die gemeinsamen Tage mit dem Frauen-Team ist bei allen Beteiligten groß. Vor allem weil wir nach unserem WM-Erfolg endlich wieder vor unseren Heimfans gemeinsam in Deutschland auflaufen dürfen.“