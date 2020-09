Deutschland nimmt 1.553 Flüchtlinge aus Griechenland auf

Deutschland wird 1.553 Geflüchtete von den griechischen Inseln aufnehmen. Darauf hätten sich Union und SPD geeinigt, teilten SPD-Chefin Saskia Esken und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagnachmittag mit. „Deutschland wird in einem weiteren Schritt jetzt mehr als 1.500 Flüchtlinge aufnehmen, zumeist Familien mit Kindern, die bislang in Griechenland sind. Und wir bemühen uns um eine europäische Hilfsaktion, in deren Rahmen unser Land weitere Schutzbedürftige aufnehmen wird“, so Scholz.

Flüchtlinge, über dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte vor allem Innenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine europäische Lösung bei der Problematik rund um die Situation in dem griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos bestanden.