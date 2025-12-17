Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
8.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Deutschland plant “regelmäßige” Abschiebungen nach Afghanistan

DTS Nachrichtenagentur
Die Bundesregierung will künftig “regelmäßig” Abschiebungen nach Afghanistan durchführen.

Deutschland Plant &Quot;Regelmäßige&Quot; Abschiebungen Nach Afghanistan
Flugzeug (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Heute wurde der erste ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige per Linienflug nach Afghanistan zurückgeführt”, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Sie könne auch bestätigen, dass es sich bei der Person um einen Afghanen handele, der in Deutschland Straftaten verübt habe und dafür auch rechtskräftig verurteilt worden sei.

Nach der Sammelrückführung im Sommer habe man jetzt angefangen, regelmäßig Rückführungen nach Afghanistan zu planen, und die erste sei jetzt auch erfolgt. Man habe dafür die Voraussetzungen für die Länder geschaffen, die letztendlich zuständig seien. Mit Blick auf eine mögliche Zielgröße für jährliche Abschiebungen nach Afghanistan äußerte sich die Sprecherin zurückhaltend. Sie sagte lediglich, dass man “mit Gefährdern und Straftätern” anfange.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte zuvor der “Bild” gesagt, dass die Abschiebungen nach Afghanistan “Schritt für Schritt” ausgeweitet werden sollen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

