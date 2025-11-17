Deutschland qualifiziert sich direkt für Fußball-WM

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich direkt für die WM im kommenden Jahr qualifiziert. Das DFB-Team sicherte sich die Teilnahme am Montagabend mit einem 6:0 gegen die Slowakei.
Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
