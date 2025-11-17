Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
2.1 C
London
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Deutschland qualifiziert sich direkt für Fußball-WM

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich direkt für die WM im kommenden Jahr qualifiziert. Das DFB-Team sicherte sich die Teilnahme am Montagabend mit einem 6:0 gegen die Slowakei.

Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

