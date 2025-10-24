Newsletter
Deutschland stuft Reisewarnung für Norden Israels etwas herab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland hat seine Reisewarnung für den Norden Israels trotz anhaltender Gewalt etwas herabgestuft.

Deutschland Stuft Reisewarnung Für Norden Israels Etwas HerabRegierungspressekonferenz am 24.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Wurde bislang vor Reisen in den Bereich nördlich der Straße 85 und deren Verlängerung “gewarnt”, wird nun nur noch “dringend abgeraten”. Das sei eine “Herunterstufung”, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Hintergrund sei, dass die im November 2024 zwischen Israel und Libanon geschlossene Waffenruhe “bisher weitgehend” eingehalten werde. Allerdings flog Israel selbst am Donnerstag wieder Luftangriffe im Süden und im Osten des Libanons, dabei wurden örtlichen Behörden zufolge vier Menschen getötet.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel