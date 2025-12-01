Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Deutschland und Polen vereinbaren Denkmal-Wettbewerb

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Rahmen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen ist am Montag ein Wettbewerb für ein Denkmal vereinbart worden.

Deutschland Und Polen Vereinbaren Denkmal-Wettbewerb
Deutsch-polnische Regierungskonsultationen am 01.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Es soll an polnische Bürger und Opfer des Zweiten Weltkriegs und der Nazis erinnern. Wie die Bundesregierung weiter mitteilte, soll das Denkmal in Berlin entstehen und “ein Ort des Gedenkens, der Mahnung und der deutsch-polnischen Versöhnung” werden.

Zudem wurden am Montag offiziell bedeutende Kulturgüter aus deutschen Sammlungen an Polen zurückgegeben, darunter 73 Pergamenturkunden des Deutschen Ordens aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz aus der Zeit zwischen 1215 und 1466, die während der Besetzung des Landes im Zweiten Weltkrieg gezielt von deutschen Archivaren aus dem Warschauer Kronenarchiv entnommen und nach Deutschland gebracht worden waren.

Darüber hinaus kehrt der “Kopf des Heiligen Jakobus des Älteren” nach Polen zurück. Das Skulpturenfragment aus der Marienburg bei Danzig, das vermutlich in den 1950er Jahren nach Deutschland gelangte, kann nun wieder mit der dort verbliebenen lebensgroßen Apostelfigur vereint werden.

