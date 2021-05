Deutschland will das Klimaziel für das Jahr 2030 erhöhen. Gegenüber 1990 sollen die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent statt um 55 Prozent reduziert werden, kündigten Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch in Berlin an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.