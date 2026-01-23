type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Deutschland will Offshore-Windenergie vorantreiben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland will auf dem für Sonntag und Montag in Hamburg geplanten Nordsee-Gipfel die sogenannte “Offshore”-Windenergieerzeugung massiv vorantreiben. Ziel sei es, Europas Resilienz und Energiesicherheit zu stärken, hieß es am Freitag aus Regierungskreisen in Berlin.

Windräder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Langfristig werde dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie “auf der globalen Bühne” gesichert. Die Bundesregierung will dabei konkrete Projekte vorbringen und insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärken. Dazu sollen zum Beispiel ein regionaler Netzplanungsprozess auf Grundlage grenzüberschreitender Meeresraumplanung angestoßen werden, oder ein regionaler Finanzierungsrahmen (“Offshore Financing Framework”) geschaffen werden, der die Bereitstellung von Kapital und damit Investitionen erleichtert.

Schließlich soll es auf dem Gipfel in Hamburg auch um “die aktuell schwierige Lage der Offshore-Branche” gehen. Ziel sei es, die Investitionsbedingungen zu verbessern und der europäischen Windenergie- und Netzindustrie die notwendige Planungs- und Investitionssicherheit “zurückzugeben”, hieß es aus Regierungskreisen.

An dem Gipfel am Sonntag und Montag in Hamburg nehmen hochrangige Regierungsvertreter, teils auch Regierungschefs, aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Luxemburg, den Niederlanden und Norwegen teil, außerdem Vertreter der EU-Kommission und der Nato. Darüber hinaus werden voraussichtlich über 130 Unternehmensvertreter kommen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel