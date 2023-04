Deutschlandweit einmalige Einrichtung – Innenminister Herrmann besucht Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Montag bei einem Besuch in Augsburg die Feuerwehrerlebniswelt als eine großartige Einrichtung bezeichnet, die es so deutschlandweit kein zweites Mal gebe.

Herrmann sagte: „Seit Mai 2021 werden hier auf insgesamt 3.000 Quadratmetern auf einzigartige Weise Feuer, Feuerwehr und Brandschutz für die Besucherinnen und Besucher erlebbar. Dabei wird eindrucksvoll und unterhaltsam Wissen vermittelt, das vielleicht sogar Leben retten kann!“

Für die Besucherinnen und Besucher sei sogar ein eigenes Seminar- und Fortbildungsprogramm rund um die Themen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung entwickelt worden. Bei seinem Rundgang bezeichnete Herrmann seine Eindrücke als wertvoll und fesselnd. Bestimmte Situationen der Brandbekämpfung würden einem den Ernst solcher Lagen drastisch vor Augen führen.

Herrmann freut sich, dass der Freistaat Bayern die Feuerwehrerlebniswelt im letzten Jahr mit einer Zuwendung in Höhe von 170.000 Euro unterstützen konnte. So konnten besonders die Startschwierigkeiten überbrückt werden, denn gerade Corona-bedingte Beschränkungen hatten die Anfangsphase erheblich erschwert. Im Haushalt 2023 stellt der Landtag Mittel in Höhe von 100.000 Euro für eine Förderung zur Verfügung.