Dezentraler Impfstandort an der Uni Augsburg schließt – Weitere Angebote vorhanden

Die Uni Augsburg benötigt die zu Impfzwecken zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten demnächst wieder selbst. Der letzte Impftag an der Uni ist Donnerstag, 14. April. In der Folge wird ab dem 16. April nur noch an der Hochschule dezentral geimpft, es gibt zudem weitere Impfangebote mit und ohne Termin in Augsburg.





Impftermine im Impfzentrum für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene können online auf augsburg.de/impfen vereinbart werden oder telefonisch unter Tel. 0821 789 868 94.

Öffnungszeiten:





Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag: 8:00 bis 15:30 Uhr.





Mittwoch, Samstag: 8:00 bis 20:00 Uhr.





Montag geschlossen.





Geimpft wird nur nach Terminvereinbarung. Impfstoffe: Moderna,BioNTech, Johnson & Johnson und Nuvaxovid.

Wer sich am Impfzentrum impfen lassen möchte wird gebeten, sich vor der Impfung im Testzelt am Impfzentrum testen zu lassen.

Impfen ohne Termin

An den Außenstandorten des Impfzentrums Uni (Universitätsstraße 16) und FH (Brunnenlechgäßchen 16) werden Personen ab 12 Jahren ohne Termin geimpft.

Öffnungszeiten:

Dienst ag, Donnerstag, Freitag : 8:00 – 15:15 Uhr .

Mittwoch, Samstag: 8:00 – 19:45 Uhr.

Montag und Sonntag geschlossen





An beiden Standorten werden Erst– und Zweit– sowie Auffrischungsimpfungen für Personen ab 12 Jahren nach STIKO– Empfehlung angeboten. Impfstoffe: Moderna und BioNTech