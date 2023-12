Trostlose Vorstellung und Schützenhilfe: Der Olympia-Traum der deutschen Fußballerinnen lebt. Trotzdem das Team von Trainer Horst Hrubesch in Wales patzte, gelang durch den Gruppensieg in der Nations League der Einzug ins Halbfinale im neu geschaffenen Wettbewerb. Das DFB-Team könnte damit noch ein Ticket für die Spiele in Paris 2024 lösen.