DFB-Pokal-Auslosung: Dortmund muss zum Zweitliga-Spitzenreiter

Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss Titelverteidiger Borussia Dortmund beim Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau in Köln. Für Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach geht es nach Hannover, in Berlin kommt es zum Stadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Millerntor-Stadion, über dts Nachrichtenagentur

Der letzte Drittligist, 1860 München, trifft auf den Karlsruher SC, der überraschend Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb warf. Die weiteren Begegnungen im Überblick: RB Leipzig – Hansa Rostock, 1. FC Köln – Hamburger SV, VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05, 1899 Hoffenheim – SC Freiburg. Die Achtelfinal-Begegnungen werden am 18. und 19. Januar ausgetragen.