DFB-Pokal | FC Augsburg muss an einem Sonntag zu Haching

Kaum ist die Fussballsaison beendet wurde mit Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal die nächste Spielzeit vorbereitet. Der FC Augsburg wird es mit Drittligisten Unterhaching zu tun.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwochvormittag die 1. Runde des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Der FC Augsburg tritt am Sonntag, 13. August, (15.30 Uhr) beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching an.

Über den Ticket-Vorverkauf für das bayerische Pokalduell wird der FCA gesondert informiert.

Andere Spiele im Free-TV – Bayern live

Den Auftakt der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal 2023/2024 können die Fußballfans am Freitag, 11. August 2023, ab 20.15 Uhr im ZDF erleben. „sportstudio live“ überträgt die Partie Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04 live, die um 20.45 Uhr im Eintracht Stadion angepfiffen wird.

Ein zweites Spiel der ersten Hauptrunde ist am Dienstag, 26. September 2023, ab 20.15 Uhrlive im ZDF zu sehen: Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster empfängt den Rekordmeister FC Bayern München. Da der Supercup zwischen dem Pokalsieger RB Leipzig und dem Deutschen Meister Bayern München am 12. August 2023 ausgetragen wird, können diese beiden Teams erst am 26. und 27. September 2023 ihre Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals absolvieren.