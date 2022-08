Im Nachholspiel der 1. Runde des DFB-Pokals hat der FC Bayern München auswärts gegen Drittligist FC Viktoria Köln mit 5:0 gewonnen. Der deutsche Rekordmeister zeigte sich von Beginn an erwartet dominant, Viktoria störte aber eifrig im Mittelfeld und ließ kaum echte Überzahlsituationen zu.

So fehlten auch lange die klaren Chancen für die Nagelsmann-Elf, einen unplatzierten Versuch von Tel in der 16. Minute parierte der gut aufgelegte Keeper Voll souverän. In der 20. Minute setzte der Außenseiter dann selbst ein Offensivzeichen, Handle stand bei seinem vermeintlichen Treffer aber im Abseits. Ansonsten hatte der FCB den Ball, Gravenberchs wuchtiger Versuch und Kimmichs Nachschuss parierte Voll in der 28. Minute aber stark. In der 35. Minute war dann auch er machtlos: die Bayern spielten sich am Strafraum fest und Gravenberchs Abschluss aus zwölf Metern schlug unten links ein.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tel in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem Schlenzer von links im Sechzehner ins lange Eck und entschied die Partie damit quasi vorzeitig. Nach dem Seitenwechsel machte der Favorit in der 53. Minute alles klar, als ein Kimmich-Diagonalball bei Gnabry landete und Mané dessen Querpass nur noch einschieben brauchte. Der Glaube der Hausherren schien nun gebrochen. Der eingewechselte Musiala erhöhte in der 67. Minute für die Münchener zum 4:0, nach Vorlage von Müller vollstreckte der Youngster aus neun Metern eiskalt.

In der 81. Minute tauchte Gnabry rechts allein vor Voll auf, der Schlussmann parierte aus wenigen Metern aber bravourös. Den Schlusspunkt setzte Joker Goretzka in der 82. Minute, als er sich vom Mittelkreis durch die gesamte Defensive dribbelte und allein vor dem Torwart flach traf. Am Ende erreichte Bayern München quasi ungefährdet die nächste Runde, Viktoria Köln verabschiedete sich mit einer couragierten Leistung aber erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb.

Foto: Sven Ulreich (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur