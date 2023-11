DFB-Pokal: BVB fährt nach Stuttgart

Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart fahren. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. In der Bundesliga sind beide Teams auf den Plätzen vier und drei derzeit Tabellennachbarn.

Bus von Borussia Dortmund (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Mehrere Topfavoriten wie der FC Bayern oder Titelverteidiger RB Leipzig sind im DFB-Pokal bereits ausgeschieden. Die weiteren am Sonntag ausgelosten Spielpaarungen: 1. FC Saarbrücken – Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg, Hertha BSC – Hamburger SV, FC 08 Homburg – FC St. Pauli, Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07, 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg und 1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf. Die Spiele werden am 5. und 6. Dezember ausgetragen.

Danach folgt das Viertelfinale am 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 und das Halbfinale am 2./3. April 2024. Das Finale in Berlin ist am 25. Mai 2024.