Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag die 1. Runde des DFB-Pokals zeitgenau terminiert.

Der FCA ist am Samstag, 7. August, (15.30 Uhr) beim Greifswalder FC zu Gast.

Die Partie beim Oberligisten findet im Volksstadion Greifswald statt. Eine Woche später (Samstag, 14. August, 15.30 Uhr) startet der FCA dann gegen die TSG 1899 Hoffenheim in seine elfte Spielzeit im Oberhaus. An den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen tritt der FCA jeweils am Samstagnachmittag an.