Sonntag, November 2, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DFB-Pokal: Dortmund empfängt im Achtelfinale Leverkusen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Borussia Dortmund empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals Bayer Leverkusen.

Dfb-Pokal: Dortmund Empfängt Im Achtelfinale LeverkusenBorussia Dortmund im DFB-Pokal am 28.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Das ergab am Sonntagabend die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit dem DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth als Ziehungsleiter und Segelsportler Felix van den Hövel als “Losfee”.

Beide Mannschaften mussten in der zweiten Pokalrunde zuletzt Überstunden machen. Leverkusen setzte sich erst in der Verlängerung beim Zweitligisten Paderborn durch. Der BVB musste in Frankfurt sogar ins Elfmeterschießen.

Daneben kommt es im Achtelfinale zu einem Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel im Volksparkstadion. Der FC Bayern München muss derweil in Köpenick bei Union Berlin antreten. Für Titelverteidiger VfB Stuttgart geht es nach Bochum zum VfL.

Die weiteren Begegnungen des Achtelfinales, das am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden soll: Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern, SC Freiburg – SV Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli und RB Leipzig – 1. FC Magdeburg.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel