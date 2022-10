Dfb Pokal Freiburg Gewinnt Gegen St Pauli

In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals hat der SC Freiburg gegen den FC St. Pauli nach Verlängerung mit 2:1 gewonnen. Der Pokalfinalist der letzten Saison konnte einen Sieg von St. Pauli nur knapp in der 90. Minute verhindern und drehten die Partie dann in der Nachspielzeit zu seinen Gunsten.

Für Freiburg trafen Matthias Ginter (90.) und Michael Gregoritsch (119.), für St. Pauli Lukas Daschner (42.). Die Ergebnisse der weiteren Partien nach Verlängerung und Elfmeterschießen: Paderborn gegen Bremen 7:6 und Sandhausen gegen Karlsruhe 10:9.

Foto: Matthias Ginter (SC Freiburg), über dts Nachrichtenagentur