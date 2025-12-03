Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
DFB-Pokal: Freiburg und Stuttgart erreichen Viertelfinale

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SC Freiburg und der VfB Stuttgart haben am Mittwoch ihre Achtelfinalduelle jeweils mit 2:0 gewonnen und damit den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht.

Vincenzo Grifo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Freiburg setzte sich zuhause gegen Darmstadt 98 durch. Die Breisgauer gingen kurz vor der Pause in Führung: Vincenzo Grifo verwandelte einen Foulelfmeter in der 42. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Höler in der 69. Minute. Darmstadt musste die Schlussphase zudem in Unterzahl bestreiten, nachdem Matej Maglica in der 88. Minute Gelb-Rot gesehen hatte.

Auch Stuttgart löste seine Aufgabe beim VfL Bochum souverän. Die Schwaben profitierten früh von einem Fehler des Gegners, als Philipp Strompf in der 12. Minute ein Eigentor unterlief. Für den Bochumer Innenverteidiger kam es noch dicker: Kurz vor dem Pausenpfiff wurde er nach VAR-Eingriff vom Platz gestellt. In Überzahl entschied Stuttgart die Partie kurz nach Wiederbeginn, als Deniz Undav in der 47. Minute per Kopf auf 2:0 stellte. Danach kontrollierte der Titelverteidiger das Geschehen und ließ nichts mehr anbrennen.

Beide Bundesligisten stehen damit verdient in der Runde der letzten Acht des DFB-Pokals.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

