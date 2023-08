DFB-Pokal: Hertha und Stuttgart souverän Runde weiter

In der ersten Runde des DFB-Pokals hat sich Hertha BSC souverän gegen Regionalligist Carl Zeiss Jena durchgesetzt. Die Berliner begannen druckvoll und gingen bereits nach fünf Minuten durch einen Kopfball von Palko Dardai in Führung. Der Viertligist arbeitete sich im Anschluss besser in die Partie, kurz nach dem Seitenwechsel machte die Hertha jedoch mit einem Doppelschlag durch Haris Tabakovic und Marco Richter den Deckel drauf.

Marco Richter (Hertha BSC) (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Im Weiteren erhöhte der Zweitligist durch erneut Richter sowie Filip Uremovic auf 5:0. Im Parallelspiel hielt sich auch der VfB Stuttgart schadlos und besiegte die viertklassige TSG Balingen mit 4:0. Den Torreigen eröffnete der VfB dabei in der 25. Minute: Die Stuttgarter kombinierten sich über drei Stationen in den Strafraum, wo Enzo Millot ins links untere Eck abschloss.

Noch vor der Pause erhöhten Silas und Serhou Guirassy auf 3:0 für die Gäste. Im zweiten Durchgang trug sich zusätzlich Wataru Endo in die Torschützenliste ein.