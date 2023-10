DFB-Pokal: HSV besiegt Bielefeld im Elfmeterschießen

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Arminia Bielefeld mit 3:4 gegen den Hamburger SV verloren. Die Gastgeber gingen in der 11. Minute früh durch einen Treffer von Nicklas Shipnoski in Führung. Anschließend verlor das Spiel zusehends an Dynamik, kein Team konnte nenneswerte Chancen für sich verbuchen.

HSV-Fans (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

In der 77. Minute glich Bakery Jatta für den HSV per Kopf aus. Die Schlussminuten brachten dann noch einmal Spannung mit sich, es gelang jedoch keiner der beiden Mannschaften, die Entscheidung zu erzwingen: Verlängerung. Doch auch in dieser fiel kein weiteres Tor: Elfmeterschießen.

Die Hamburger behielten die Nerven und setzten sich durch. Auch zwischen Unterhaching und Düsseldorf ging es in die Verlängerung: Unterhaching konnte die Extrazeit durch drei Treffer klar für sich entscheiden. Endstand 6:3 gegen Düsseldorf.