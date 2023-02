Dfb Pokal Leipzig Gewinnt Gegen Hoffenheim

Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat RB Leipzig gegen den TSG 1899 Hoffenheim 3:1 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht. Die Führung erlangte Leipzig bereits in der 8. Minute mit einem Tor von Emil Forsberg.









Ohne große Mühe dominierten sie fortan das Spiel, Konrad Laimer baute ihre Führung in der 41. Minute aus. Hoffenheim blieb dagegen weitgehend defensiv, Chancen boten sich für sie kaum. Immerhin gelang Kasper Dolberg in der 76. Minute ein Tor, das die erfolgsverwöhnten Leipziger zu Ende nochmal wachrüttelte: In der 83. Minute schoss Timo Werner das dritte Tor für RB. Am Abend trifft in einem weiteren Achtelfinale der 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München.

Foto: Konrad Laimer (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur