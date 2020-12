DFB-Pokal: Leipzig, Köln und Schalke weiter

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals haben sich Leipzig, Köln und Schalke das Ticket für die nächste Runde gesichert. Leipzig gewann am Dienstagabend 3:0 in Augsburg, Köln 1:0 gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück und Schalke durfte ein seltenes 3:1-Erfolgserlebnis beim Viertligisten SSV Ulm genießen. Die Partie Hoffenheim gegen Fürth musste beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.

Willi Orban (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

Am Abend spielen noch Braunschweig gegen Dortmund, Union Berlin gegen Paderborn, der SV Elversberg gegen Borussia Mönchengladbach und Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98.