DFB sperrt FC Augsburg-Mittelfeldspieler Engels

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat FCA-Mittelfeldspieler Arne Engels im Ein- zelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines „rohen Spiels gegen den Gegner“ mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.

Beim 2:1-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 war Engels in der 62. Minute des Feldes verwiesen worden. Der 20-jährige Belgier sah nach einem Foul an Aymen Barkok zunächst die Gelbe Karte, ehe sich Schiedsrichter Marco Fritz nach Rücksprache mit dem Videoassistenten für einen Platzverweis und Rot entschied.

Der FCA hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig. Arne Engels verpasst damit die beiden kommenden Bundesliga-Spiele in Freiburg (Sonntag, 1. Oktober, 17.30 Uhr) und gegen den SV Darmstadt 98 (Samstag, 7. Oktober, 15.30 Uhr).