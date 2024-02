DFB sperrt FC Augsburg-Verteidiger Pedersen nach grobem Foulspiel für mehrere Spiele

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den FCA-Abwehrspieler Mads Pedersen nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines groben Foulspiels gegen den Gegner für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Pedersen hatte in der zwölften Minute der Nachspielzeitim Spiel beim 1. FSV Mainz 05 ein grobes Foul begangen. Der Däne war beide Beine voran in den Gegenspieler „getackelt“ und hatte ihn an den Sprunggelenken getroffen. Nach diesem Foul an Leandro Barreiro wurde er vom Feld verwiesen und wurde nun gesperrt. Der FCA hat dem Urteil zugestimmt, somit ist es rechtskräftig.

Pedersen wird nun die kommenden Bundesliga-Spiele gegen den SC Freiburg (Sonntag, 25. Februar, 19.30 Uhr), bei SV Darmstadt 98 (Samstag, 2. März, 15.30 Uhr) und gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 9. März, 15.30 Uhr) verpassen.